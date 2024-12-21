Фигуристам и конькобежцам разрешили бороться за Олимпиаду-2026. Как выберут претендентов?

В ближайшее время должны быть озвучены национальные правила отбора — иначе нам грозят большие скандалы.

После того как схлынула буря восторгов от допуска российских фигуристов на отборочный турнир Олимпиады-2026, а наших конькобежцев и шорт-трекистов — на четыре квалификационных этапа Кубка мира, самое время задуматься над очень жесткими условиями, которые предложил нам Международный союз конькобежцев (ISU). Конечно, чуть приоткрытый железный занавес лучше, чем тотальная изоляция. Однако ограничения остаются очень серьезными. И главной головной болью, скорее всего, станет необходимость ломать отлаженную на протяжении десятилетий систему формирования олимпийской сборной. И делать это надо буквально бегом, поскольку цена ошибки или несправедливого решения в нынешней ситуации очень высока.

Самый жесткий вариант

ISU — самая медленная и трусливая федерация из всех зимних олимпийских видов спорта — удивила тем, что оказалась в авангарде возвращения наших спортсменов из длительной изоляции. Первым из зимников санкции смягчили в ски-альпинизме, новой для ЗОИ дисциплины. Ну, а следом порадовали представители коньков, шорт-трека и фигурного катания. Что стало причиной прорыва — прагматизм, национальность главы ISU (его возглавляет Ким Джэель из Южной Кореи, единственный среди ледовых и снежных федераций руководитель не из Западной Европы и Северной Америки) или стремление к справедливости — сейчас сказать сложно. Но очевидно, что конькобежные функционеры оставили себе большой простор для оправданий — в случае если их начнут критиковать за послабления в отношении россиян западные СМИ и политики.

Если сравнивать с условиями получения нейтрального статуса и распределения олимпийских квот в летних видах спорта (а там накоплен на этот счет очень богатый опыт), то можно констатировать: нашим спортсменам выкатили самый жесткий из возможных вариантов допуска. Действуют запреты на выступление представителей ЦСКА и «Динамо», во время соревнований нельзя общаться со СМИ, всех претендентов на статус ждут проверки на политическую нейтральность, в том числе поиски «компромата» в соцсетях. Ну, а главное — одна из ведущих держав в ледовых дисциплинах по уровню возможного представительства на Олимпиаде доведена до уровня экзотических стран. И минимальное количество путевок для наших нейтралов превращает формирование заявки на квалификационный старт в огромную головную боль.

Напомню, что в фигурном катании до отборочного турнира, который состоится в Пекине 17-21 сентября 2025 года, допущены шесть нейтральных россиян: по одному в мужском и женском одиночном катании, а также по два — в парном катании и танцах на льду. В конькобежном спорте на четырех этапах Кубка мира могут быть представлены 12 спортсменов (6 мужчин и 6 женщин). В шорт-треке на четыре этапа Мирового тура допущены шесть человек (3 мужчин и 3 женщин). В двух последних случаях можно заявить по одному представителю на каждую личную олимпийскую дистанцию с правом набирать рейтинговые баллы с октября по декабрь. При этом не факт, что на эти турниры наших граждан пустят правительства стран-организаторов — отказ в визах более чем реален.

Марк Кондратюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заявка за полгода

До 2022 года в фигурном катании у нас в каждом виде могло быть до трех олимпийских квот (в Пекине наша сборная получила максимальное представительство из 18 спортсменов). Ключевым стартом для отбора обычно являлся предновогодний чемпионат России — его золотые и серебряные призеры обычно ехали на январский чемпионат Европы и, если там все обходилось без громких провалов, — на Олимпиаду. Третья квота обычно заполнялась по решению тренерского штаба. Однако сейчас вся эта схема летит к черту. Заявку на квалификационные соревнования необходимо подать до 28 февраля 2025 года — за полгода до квалификационных соревнований. И критериев для выбора кандидатов, разумеется, нет, — ведь условия ISU свалились на нас как снег на голову.

Логика подсказывает, что справедливее всего руководствоваться спортивным принципом, а именно итогами чемпионата России-2025, который идет сейчас Омске, и финала «Гран-при России» (он намечен на 13 — 16 февраля 2025 года в Красноярске). Однако в фигурном катании очень сильны лоббистские течения и нет сомнений, что простого варианта отбора мы не увидим. Ведь есть спортсмены, приостановившие карьеру (те же Елизавета Туктамышева и Александра Трусова), есть юниорки, которые перейдут во взрослый разряд будущим летом, а у мужчин-одиночников лидеры меняются чуть ли не каждый старт. Между тем, цена ошибки очень высока — если выбранный фигурист не попадет в Пекине в топ-5 и провалит отбор, потерянный шанс на единственную квоту будут вспоминать очень долго.

Сложность еще и в том, что на Игры-2026 должны ехать именно те, кто участвовал в квалификации. То есть нельзя отправить в Пекин дублера, а потом вывести на пик формы к Милану главную звезду. Это, в частности, закрывает дорогу на Олимпиаду Камиле Валиевой, дисквалификация которой заканчивается только в декабре 2025 года. Еще один странный момент — пункт в правилах допуска о том, что «тренеры и вспомогательный персонал не должны быть каким-либо образом связаны с каким-либо лицом, отбывающим наказание за нарушение антидопинговых правил». Очевидно это правило направлено против штаба Этери Тутберидзе, наставницы Валиевой. У представителей «Хрустального» могут возникнуть большие проблемы с допуском на отборочный старт, что может повлиять на выбор кандидатов, каким бы стопроцентным претендентом сейчас не казалась Аделия Петросян.

Этери Тутберидзе. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Надо быть готовыми к любым подлостям

В шорт-треке и конькобежном спорте правила олимпийского отбора для нейтралов вообще пока покрытый туманом. Полный календарь Кубков мира на будущий сезон пока опубликован, и не совсем понятно, окажутся ли наши спортсмен в сопоставимых с соперниками условиях, особенно если по визовым причинам пропустят несколько открытых для россиян этапов. Минувшие три года наши конькобежцы, безусловно, выступали на внутренних стартах, и среди них есть очень опытные и конкурентоспособные атлеты. Но, во-первых, несколько звезд успели перейти в другие сборные. А, во-вторых, нет никаких гарантий, что спортсмен, заявленный в феврале, будет в порядке к ноябрю. Он может, например, получить тяжелую травму, а женщины — еще и уйти в декрет. Одним запасным, которого предлагает предусмотреть ISU, здесь не отделаешься.

В Пекин-2022 мы возили 10 представителей шорт-трека и 16 конькобежцев. Сейчас потенциальная заявка сокращается более чем на треть, причем при условии, что все наши кандидаты успешно преодолеют отбор и не будут зарублены при получении нейтрального статуса или в комиссии МОК по допуску. А с этим тоже возникнуть проблемы — среди лидеров сборной много динамовцев — например, наш самый титулованный шорт-трекист Семен Елистратов. В фигурном катании, кстати, не последнюю роль играет спортшкола ЦСКА. Как отнесутся к этому факту международные чиновники — неизвестно (перед Олимпиадой в Париже относились очень по-разному). И все это станет дополнительным источником давления.

В общем, дорога отечественных нейтралов (простите за оксюморон) в Милан точно окажется непростой и нервной. Хорошо, что она становится реальной хоть в каком-то виде, но надо отдавать себе отчет: на международной арене никто не ждет нас с распростертыми объятьями. Функционеры ISU допускают нас совсем не потому, что являются фанатами сборной России. Многие из них предпочли бы, чтобы представительство нашей страны на предстоящей Олимпиаде оказалось минимальным и как можно менее заметным (как произошло на Играх в Париже). Поэтому морально надо быть готовыми к любым подлостям и подвохам. Другой вопрос, что нам со своей стороны тоже не стоит делать оппонентам подарков в виде бойкотов и внутренних склок из-за непростой задачи формирования сильной олимпийской команды.