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ОИ Милан Кортина 2026

22 февраля, 22:30

Результаты российских спортсменов на Олимпиаде-2026: итоги Игр в Милане

Россияне выиграли одну медаль на зимних Олимпийских играх-2026
Фото Getty Images

Завершились XXV зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине (Италия). На соревнованиях было разыграно 116 комплектов наград в 16 дисциплинах (восьми видов спорта) с 6 по 22 февраля.

К Олимпиаде-2026 допустили 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Атлеты соревновались в фигурном катании, лыжных гонках, конькобежном спорте, шорт-треке, санном спорте, ски-альпинизме, горнолыжном спорте. На Играх не могли выступать сборные в хоккее, керлинге, а также представители биатлона, по разным причинам не могли пройти квалификацию также спортсмены в бобслее, скелетоне, сноуборде, фристайле, прыжках с трамплина, лыжном двоеборье.

На Олимпиаде-2026 россияне завоевали одну медаль — ее принес ски-альпинист Никита Филиппов в спринте. Этот вид спорта дебютировал в олимпийской программе. Также ряд высоких результатов показали лыжник Савелий Коростелев (четвертое место в скиатлоне, пятое место в масс-старте на 50 км) и фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян (оба — шестом место в одиночном катании).

Никита Филиппов.Одна медаль России на Олимпиаде: повод для расстройства или так планировалось?

Результаты россиян на зимних Олимпийских играх 2026

Спортсмен — вид спорта, дисциплина — место/участники

  • Никита Филиппов — ски-альпинизм, спринт — 2/18
  • Савелий Коростелев — лыжные гонки, скиатлон — 4/74
  • Савелий Коростелев — лыжные гонки, марафон — 5/65
  • Аделия Петросян — фигурное катание, женщины — 6/29
  • Петр Гуменник — фигурное катание, мужчины — 6/29
  • Алена Крылова — шорт-трек, 1000 м — 9/32
  • Дарья Непряева — лыжи, марафон — 11/41 (до решения жюри о дисквалификации за ошибку при смене лыж)
  • Ксения Коржова — коньки, 3000 м — 12/20
  • Дарья Олесик — сани, одиночки — 13/25
  • Павел Репилов — сани, одиночки — 14/25
  • Савелий Коростелев — лыжные гонки, разделка — 15/113
  • Дарья Непряева — лыжные гонки, скиатлон — 17/70
  • Анастасия Семенова — коньки, масс-старт — 17/28
  • Юлия Плешкова — горные лыжи, супергигант — 19/43
  • Дарья Непряева — лыжные гонки, разделка — 21/111
  • Юлия Плешкова — горные лыжи, скоростной спуск — 22/36
  • Иван Посашков — шорт-трек, 1500 м — 25/36
  • Алена Крылова — шорт-трек, 500 м — 26/28
  • Иван Посашков — шорт-трек, 1000 м — 31/32
  • Савелий Коростелев — лыжные гонки, спринт — 35/95
  • Дарья Непряева — лыжные гонки, спринт — 36/89
  • Семен Ефимов — горные лыжи, слалом — 45/96
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Аделия Петросян
Дарья Непряева
Петр Гуменник
Савелий Коростелев
Олимпиада
Алена Крылова
Анастасия Семенова
Дарья Олесик
Иван Посашков
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Никита Филиппов
Павел Репилов
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