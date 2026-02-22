Результаты российских спортсменов на Олимпиаде-2026: итоги Игр в Милане
Завершились XXV зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине (Италия). На соревнованиях было разыграно 116 комплектов наград в 16 дисциплинах (восьми видов спорта) с 6 по 22 февраля.
К Олимпиаде-2026 допустили 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Атлеты соревновались в фигурном катании, лыжных гонках, конькобежном спорте, шорт-треке, санном спорте, ски-альпинизме, горнолыжном спорте. На Играх не могли выступать сборные в хоккее, керлинге, а также представители биатлона, по разным причинам не могли пройти квалификацию также спортсмены в бобслее, скелетоне, сноуборде, фристайле, прыжках с трамплина, лыжном двоеборье.
На Олимпиаде-2026 россияне завоевали одну медаль — ее принес ски-альпинист Никита Филиппов в спринте. Этот вид спорта дебютировал в олимпийской программе. Также ряд высоких результатов показали лыжник Савелий Коростелев (четвертое место в скиатлоне, пятое место в масс-старте на 50 км) и фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян (оба — шестом место в одиночном катании).
Результаты россиян на зимних Олимпийских играх 2026
Спортсмен — вид спорта, дисциплина — место/участники
- Никита Филиппов — ски-альпинизм, спринт — 2/18
- Савелий Коростелев — лыжные гонки, скиатлон — 4/74
- Савелий Коростелев — лыжные гонки, марафон — 5/65
- Аделия Петросян — фигурное катание, женщины — 6/29
- Петр Гуменник — фигурное катание, мужчины — 6/29
- Алена Крылова — шорт-трек, 1000 м — 9/32
- Дарья Непряева — лыжи, марафон — 11/41 (до решения жюри о дисквалификации за ошибку при смене лыж)
- Ксения Коржова — коньки, 3000 м — 12/20
- Дарья Олесик — сани, одиночки — 13/25
- Павел Репилов — сани, одиночки — 14/25
- Савелий Коростелев — лыжные гонки, разделка — 15/113
- Дарья Непряева — лыжные гонки, скиатлон — 17/70
- Анастасия Семенова — коньки, масс-старт — 17/28
- Юлия Плешкова — горные лыжи, супергигант — 19/43
- Дарья Непряева — лыжные гонки, разделка — 21/111
- Юлия Плешкова — горные лыжи, скоростной спуск — 22/36
- Иван Посашков — шорт-трек, 1500 м — 25/36
- Алена Крылова — шорт-трек, 500 м — 26/28
- Иван Посашков — шорт-трек, 1000 м — 31/32
- Савелий Коростелев — лыжные гонки, спринт — 35/95
- Дарья Непряева — лыжные гонки, спринт — 36/89
- Семен Ефимов — горные лыжи, слалом — 45/96