Результаты российских спортсменов на Олимпиаде-2026: итоги Игр в Милане

Завершились XXV зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине (Италия). На соревнованиях было разыграно 116 комплектов наград в 16 дисциплинах (восьми видов спорта) с 6 по 22 февраля.

К Олимпиаде-2026 допустили 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Атлеты соревновались в фигурном катании, лыжных гонках, конькобежном спорте, шорт-треке, санном спорте, ски-альпинизме, горнолыжном спорте. На Играх не могли выступать сборные в хоккее, керлинге, а также представители биатлона, по разным причинам не могли пройти квалификацию также спортсмены в бобслее, скелетоне, сноуборде, фристайле, прыжках с трамплина, лыжном двоеборье.

На Олимпиаде-2026 россияне завоевали одну медаль — ее принес ски-альпинист Никита Филиппов в спринте. Этот вид спорта дебютировал в олимпийской программе. Также ряд высоких результатов показали лыжник Савелий Коростелев (четвертое место в скиатлоне, пятое место в масс-старте на 50 км) и фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян (оба — шестом место в одиночном катании).

Результаты россиян на зимних Олимпийских играх 2026

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