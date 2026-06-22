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Соревнования по конькобежному спорту на Олимпиаде-2030 пройдут в Нидерландах

Сергей Филин

Соревнования по конькобежному спорту на зимних Олимпийских играх-2030 во Французских Альпах будут проведены в Нидерландах, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитата (МОК).

22 июня исполком оргкомитета Олимпийских игр принял решение перенести соревнования по конькобежному спорту на ледовую арену «Тиалф» в городе Херенвен (Нидерланды).

Часть соревнований по ледовым видам спорта, включая фигурное катание и хоккей, пройдет в Лионе. Арены, которые примут Олимпиаду, будут объявлены позже.

Состязания по горнолыжному спорту состоятся в Куршевеле и Валь-д'Изере.

Зимние Олимпийские игры во Французских Альпах пройдут с 1 по 17 февраля 2030 года.

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