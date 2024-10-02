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Милан-2026

Сегодня, 14:45

Наши конькобежцы и шорт-трекисты уходят в азиатские сборные. Но, похоже, Олимпиады у них не будет

Союз конькобежцев России одобрил переход трех спортсменов в сборную Узбекистана
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Конькобежец Данила Семериков
Данила Семериков.
Фото Global Look Press
У оставшихся в России спортсменов шансов попасть в Милан больше.

На исполкоме Союза конькобежцев России был принят ряд решений относительно переходов спортсменов в другие сборные. Трансфер в сборную Узбекистана был одобрен шорт-трекистам Денису Айрапетяну и Даниилу Ейбогу, а также конькобежцу Даниле Семерикову. Однако всем троим был утвержден двухлетний карантин — и это в ситуации, когда до Олимпиады в Милане остается меньше полутора лет.

Путь в Узбекистан

О том, что Семериков собирается сменить гражданство, стало известно еще в мае этого года. «В прошлом году поступило предложение выступать за Узбекистан, я рассмотрел эту возможность. Моя единственная цель в спорте — продолжать выступать и вернуться к международным соревнованиям. Это осязаемая цель, и я принял решение согласиться на предложение и выступать за сборную этой страны», — приводил слова спортсмена matchtv.ru.

Сейчас Семерикову 29 лет. Он является четырехкратным бронзовым призером чемпионатов мира, трехкратным призером чемпионатов Европы и шестикратным чемпионом России. При этом у Данилы совсем не сложилось с Олимпиадами. На Игры в Пхенчхан в 2018-м наши спортсмены попадали по приглашению от МОК, которого Семериков не дождался. А в Пекине в 2022-м он помог сборной завоевать олимпийские лицензии, был в расширенном списке команды, но в итоговой заявке его не оказалось.

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Смена гражданства, вероятно, в большей степени опирается на желание выступить на Олимпиаде, однако в мае в СКР не стали рассматривать переход. «Обращение от Ассоциации зимних видов спорта Узбекистана есть, равно как и заявление Семерикова. Но этого недостаточно для рассмотрения на исполкоме согласно нашему положению о переходах», — цитировал главу федерации Николая Гуляева «Р-Спорт».

В начале лета Гуляев говорил, что еще двое спортсменов хотят последовать в том же направлении, что и Семериков: «Обращения есть, от кого, пока говорить не буду, хотя страна та же — Узбекистан. Двое мужчин. Вид спорта один, дисциплины разные. Больше сказать пока не могу. У меня нет к ним предвзятого отношения, есть положения, правила перехода».

Только сейчас стало понятно, что эти двое — шорт-трекисты Денис Айрапетян и Даниил Ейбог. Обоим по 27 лет, что боевой возраст для этого вида спорта. Например, Виктору Ану на Олимпиаде в Сочи, где он взял три золота и бронзу, было 38. Конечно, до титулов корейца Айрапетяну и Ейбогу невозможно далеко. Пока главным достижением в их карьере является золото чемпионата Европы, которое они взяли в эстафете на турнире в Дебречене в 2020-м. Денис и Даниил принимали участие в Олимпиаде в Пекине, но до пьедестала не добрались.

Шорт-трекист Денис Айрапетян
Денис Айрапетян.
Фото Global Look Press

Поздний переход

Теперь переход оформлен, но назначенный двухлетний карантин практически закрывает олимпийскую дверь в Милан. Кстати, на исполкоме был сокращен карантин конькобежке Кристине Силаевой, которая перешла в сборную Казахстана год назад. Смягчение связано с замужеством спортсменки. Ее карантин закончился в июне 2024-го. При этом у другой конькобежки Елизаветы Голубевой, которая тоже с прошлого года в Казахстане, остался двухлетний срок.

Но обе девушки попасть на Игры в Милан успевают, чего не скажешь о Семерикове, Айрапетяне и Ейбоге. Союз конькобежцев России сокращать срок карантина вряд ли будет. Ведь если трансфер для спортсменов станет легким, быстрым и безболезненным, то это может спровоцировать новые переходы.

Теперь новоиспеченным узбекским спортсменам остается надеяться, что срок будет сокращен Международным союзом конькобежцев. Правда, особых предпосылок для такого решения не видно.

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Возможно, в данной ситуации у оставшихся в России конькобежцев и шорт-трекистов шансы попасть на Игры-2026 даже выше. Да, на недавнем заседании совета ISU в Лозанне наше отстранение от международных стартов было продлено, поэтому ближайший сезон мы пропустим. Однако эта зима для конькобежцев и шорт-трекистов вообще ничего не решает с точки зрения распределения олимпийских квот. Только следующим летом Международный союз конькобежцев объявит о соревнованиях, на основе которых будет проходить квалификация на Игры в Милан.

До осени 2025-го еще все может поменяться. Поэтому в ближайшее время, скорее всего, новых переходов в другие сборные в коньках ждать не стоит.

Олимпиада
Сборная России по шорт-треку
Денис Айрапетян
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