Фонтана — о 14-й олимпийской медали: «У меня нет слов»

Итальянская шорт-трекистка Ариана Фонтана призналась, что до сих пор не может осознать свое историческое достижение.

18 февраля на Олимпиаде в Милане спортсменка завоевала серебро в женской эстафете на 3000 метров, которое стало для нее 14-й олимпийской наградой в карьере. Теперь она — самая титулованная олимпийская спортсменка в истории Италии.

«Честно говоря, у меня нет слов. Я сидела в раздевалке, и на меня все нахлынуло. Я думала обо всем пережитом — и просто не могу подобрать слов. Я смотрела на Энтони [мужа и тренера] и была в ступоре. Меня полностью переполнили эмоции», — приводит Olympics.com слова Фонтаны.

Серебро в эстафете стало для шорт-трекистки третьей медалью на домашних Играх — ранее она уже выиграла золото в смешанной эстафете и серебро на 500 метров.

«Теперь у нас на шее эта медаль вместе с девочками. Это невероятно. Я просто переполнена радостью», — добавила спортсменка.

Зимние Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

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