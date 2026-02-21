Недзведзки: «Повторы выглядели страшно, но я верю, что у Селье все закончится благополучно»

Бывший конькобежец, а ныне пресс-атташе олимпийской делегации Польши Конрад Недзведзки сообщил подробности состояния шорт-трекистки Камилы Селье, получившей серьезную травму в четвертьфинальном забеге на 1500 метров.

«Камила в сознании. Она уже была в сознии, когда ее уносили со льда, и показала большой палец вверх. У нее была рана на щеке, которую сразу же зашили. Также был отек. Трудно сказать, что еще произошло внутри. Надеюсь, это лишь поверхностные раны. Камила сейчас находится в больнице вместе с главой медицинского штаба сборной Польши.

Весь персонал был с Камилой — тренер и физиотерапевт. Ей оказали наилучшую помощь. Нам нужно дождаться результатов анализов. Думаю, получим их довольно быстро. Мы обязательно сообщим об этом болельщикам и СМИ. Я считаю, что ничего серьезного не произошло. Здоровье — это самое важное, это контактный вид спорта, где могут произойти опасные падения. Повторы выглядели страшно, но я верю, что все закончится благополучно. Мы оптимистично настроены и держим за Камилу кулаки. Лезвия часто прорезают целые испытываемые костюмы. Лезвие довольно легко проникает через кожу», — приводит Polsat Sport слова Недзведзки.

25-летняя полька получила удар в глаз лезвием конька американской спортсменки Кристен Сантос-Грисвольд, после чего потеряла сознание. По информации Associated Press, ей наложили швы и отвезли в больницу.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.