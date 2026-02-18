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Скобликова — о российских шорт-трекистах на Олимпиаде: «Молодцы, что не струсили!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Лидия Скобликова поделилась с «СЭ» мнением о выступлении российских шорт-трекистов Ивана Посашкова и Алены Крыловой на Олимпиаде-2026.

«Наши ребята молодцы! По крайней мере они не струсили и стартовали. Бежали как могли! Конечно, за эти годы потеряли — и скорость, и результаты конкурентов стали выше. Но я рада, что наши спортсмены начали выступать. Верю, что они поднимутся и будут всегда выигрывать», — сказала Скобликова «СЭ».

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Олимпиада 2026: онлайн трансляция 18&nbsp;февраля.Десятое золото Клебо и четвертьфиналы в хоккее: онлайн-трансляция Олимпиада 2026 в Милане
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