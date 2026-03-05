Гуменник и Посашков удостоены премий правительства Петербурга за выступление на Олимпиаде

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил выплатить премию российскому фигуристу Петру Гуменнику в размере 344 827 рублей за шестое место в личном турнире на Олимпиаде-2026, сообщается на сайте правительства города.

На Играх в Италии Гуменник набрал 271,21 балла за короткую и произвольную программы.

Также денежное вознаграждение за участие в Олимпиаде получит питерский шорт-трекист Иван Посашков — 57 471 рублей. Тренерам спортсменов полагаются такие же суммы, как и их ученикам.

Зимние Олимпийские игры 2026 года проходили с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Всего в них приняли участие 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Единственную медаль завоевал ски-альпинист Никита Филиппов — серебро в спринте.

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