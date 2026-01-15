Последним стартом для шорт-трекистов Посашкова и Крыловой перед Олимпиадой будет Кубок России

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что заключительным стартом для шорт-трекистов Ивана Посашкова и Алены Крыловой перед Олимпийскими играми станет этап Кубка России в Саранске. Он пройдет с 17 по 20 января.

12 января Международный олимпийский комитет (МОК) отправил им приглашение как спортсменам, отобравшимся на олимпийские соревнования на этапах Кубка мира. В четверг они приняли это приглашение.

«Последним перед Играми стартом для Посашкова и Крыловой станет Кубок России», — цитирует Гуляева ТАСС.

В середине декабря олимпийские лицензии на кубковых этапах также завоевали конькобежки Анастасия Семенова и Ксения Коржова. В федерации сообщили, что участие Семеновой в чемпионате России в многоборье с 28 по 31 января в Иркутске под вопросом, Коржова же в этих стартах участия не примет.

Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.