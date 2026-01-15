Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Шорт-трек

Милан-2026

Сегодня, 12:51

Последним стартом для шорт-трекистов Посашкова и Крыловой перед Олимпиадой будет Кубок России

Анастасия Пилипенко

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что заключительным стартом для шорт-трекистов Ивана Посашкова и Алены Крыловой перед Олимпийскими играми станет этап Кубка России в Саранске. Он пройдет с 17 по 20 января.

12 января Международный олимпийский комитет (МОК) отправил им приглашение как спортсменам, отобравшимся на олимпийские соревнования на этапах Кубка мира. В четверг они приняли это приглашение.

«Последним перед Играми стартом для Посашкова и Крыловой станет Кубок России», — цитирует Гуляева ТАСС.

В середине декабря олимпийские лицензии на кубковых этапах также завоевали конькобежки Анастасия Семенова и Ксения Коржова. В федерации сообщили, что участие Семеновой в чемпионате России в многоборье с 28 по 31 января в Иркутске под вопросом, Коржова же в этих стартах участия не примет.

Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная России по шорт-треку
Читайте также
Бывшего замглавы Минтруда РФ Скляра нашли мертвым в Москве
Оргкомитет Олимпиады в Милане презентовал официальный логотип
Интернет-энциклопедии «Википедия» исполнилось 25 лет. Что нужно знать
«Детройт» навечно закрепил за Сергем Федоровым 91-й номер
«Тренеришка», Дзюба, обвинения в охоте за деньгами. Что случилось с новым тренером «Спартака» Карседо в первый его день в команде
Bild узнала о прибытии в Гренландию первых военных из стран Европы
Популярное видео
Большое интервью Дзюбы. Обо всем, кроме футбола!
Большое интервью Дзюбы. Обо всем, кроме футбола!
«Гибкий ЗОЖ». Подкаст Ксении Шойгу. Выпуск #1
«Гибкий ЗОЖ». Подкаст Ксении Шойгу. Выпуск #1
Галлан, Разин vs Буше, Спронг в «Автомобилисте»
Галлан, Разин vs Буше, Спронг в «Автомобилисте»
Галлан ушел из «Шанхая», «Сибирь» — в зоне плей-офф
Галлан ушел из «Шанхая», «Сибирь» — в зоне плей-офф
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Гибкий ЗОЖ». Подкаст Ксении Шойгу. Выпуск #2
«Гибкий ЗОЖ». Подкаст Ксении Шойгу. Выпуск #2
1000 очков — статистический юбилей Вадима Шипачева
1000 очков — статистический юбилей Вадима Шипачева
Как «Трактор» возвращается в лидеры: репортаж Шевченко
Как «Трактор» возвращается в лидеры: репортаж Шевченко
«Монреаль» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Радулов продлил контракт с «Локомотивом» еще на один год
Радулов продлил контракт с «Локомотивом» еще на один год
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Новые тренеры в КХЛ: специальный репортаж Шевченко
Новые тренеры в КХЛ: специальный репортаж Шевченко
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Тренируемся ради соревнований». Иван Посашков — об удовольствии от стартов и подготовке к Играм

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости