27 сентября, 17:13

Горбачева рассказала, что была готова выступить в олимпийском отборе вместо Петросян

Руслан Минаев

Фигуристка Алина Горбачева рассказала, что была готова заменить Аделию Петросян в Олимпийском квалификационном турнире в Пекине.

«Очень мне понравилось в Пекине, люблю смену обстановки, всегда интересно увидеть что-то новое, это дает положительные эмоции, — цитирует ТАСС Горбачеву. — Выходишь на соревнования более радостно, вспоминаешь хорошие места, которые видела. Понравился ли прокат Аделии в Пекине? Да, она боец, молодец. Все хорошо, восстанавливаюсь. Если бы сказали выступать [в Пекине], конечно, я бы выступила».

Петросян выиграла и короткую, и произвольную программы на турнире в Пекине и получила путевку на Олимпийские игры-2026.

Источник: ТАСС
Аделия Петросян
Алина Горбачева
