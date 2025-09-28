Гуменник рассказал о плане подготовки к Олимпиаде

Фигурист Петр Гуменник, завоевавший лицензию для участия в Олимпийских играх-2026, после контрольных прокатов в Санкт-Петербурге раскрыл нюансы восстановления после отбора и дальнейшие планы на сезон.

— Не могу сказать, что мне было тяжело после Пекина, но несколько дней в середине недели после прилета я на тренировках чувствовал, что мышцы немного не те.

Доволен выступлением. Кататься здесь приятно, спокойно. Не насиловал себя после Пекина, отдохнул немного и вышел на прокаты. После этого старта отдохну, сбавлю обороты и выступлю на остальных российских стартах — двух этапах Гран-при ближе к концу серии и чемпионате России, — сказал Гуменник.