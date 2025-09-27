Гуменник объяснил возвращение программы «Онегин» на олимпийский сезон

Российский фигурист Петр Гуменник после контрольных прокатов сборной России рассказал о выборе олимпийской произвольной программы на сезон. Гуменник начинал сезон с программы «Молитва», но быстро вернул программу на русскую музыку перед олимпийским отбором.

— Решили, что сейчас, на данный момент, зрителям понятнее и приятнее смотреть на Онегина, где четкий ясный образ, сюжет, который все знают, и изложение, которое всем понятно. А более абстрактная программа пока не так хорошо у меня получается, чтобы за нее получить высокие оценки, — объяснил Гуменник.

23-летний россиянин выиграл и короткую, и произвольную программы на квалификационном турнире в Пекине и завоевал путевку на Олимпийские игры-2026.

Олимпиада-2026 состоятся в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Россияне выступят на турнире в нейтральном статусе.