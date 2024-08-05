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Волейбол

Париж-2024

Сегодня, 20:13

Французские волейболисты в матче с Германией отыгрались с 0:2 и вышли в полуфинал Олимпиады-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная Франции в четвертьфинале волейбольного турнира Олимпиады-2024 обыграла Германию со счетом 3:2.

При этом французы уступали по ходу встречи со счетом 0:2.

В полуфинале Франция встретится с Италией. В другом матче 1/2 финала Польша сыграет с победителем матча США — Бразилия.

Волейбол

Олимпийские игры. Мужчины

1/4 финала

Франция — Германия — 3:2 (18:25, 26:28, 25:20, 25:21, 15:13)

5 августа. Париж. «South Paris Arena».

Сборная Германии по волейболу
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