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Париж-2024

Сегодня, 19:55

Владимир Алекно: «Польша или Франция? Россия!»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Алекно, ныне возглавляющий петербургский «Зенит», сказал «СЭ», что для него нет разницы, кто станет победителем волейбольного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже.

— Олимпийский турнир очень высокого уровня, и не менее впечатляющим будет финал, — считает Алекно. — Кому из команд отдам предпочтение? Предпочтение всегда отдаю сборной России. А ни Польша, ни Франция в этом смысле меня не интересуют.

Финал волейбольного турнира у мужчин между сборными Польши и Франции запланирован на 10 августа.

Волейбол
Владимир Алекно
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