Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Триатлон

Париж-2024

Сегодня, 08:15

На Олимпиаде перенесли соревнования по мужскому триатлону из-за загрязнения Сены

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сена.
Фото Reuters

Международный союз триатлона (World Triathlon) объявил о переносе мужских соревнования на Олимпиаде-2024 в Париже.

«После совещания в связи с качеством воды, учитывая последнюю информацию по погоде, соревнования по мужскому триатлону, которые должны были состояться 30 июля, запланированы на 10.45 (11.45 по мск — прим.) 31 июля. Женский триатлон должен состояться в тот же день в 8 утра», — говорится в заявлении.

Кроме того, сообщается, что перед обоими заплывами пройдет тестирование на соответствие воды установленным World Triathlon пороговым значениям загрязнения для возможности плавания. Резервный день, назначенный на 2 августа, остается в силе.

Ранее в понедельник стало известно, что на Олимпиаде отменили второй тренировочный заплыв триатлонистов из-за плохого качества воды в Сене, который был запланирован на 29 июля.

Олимпиада
3
Читайте также
Ильин день в России отметят 2 августа
Губерниева призвали не возвращаться в Россию
Мэр Парижа осталась довольна церемонией открытия Олимпиады-2024
Барко восхитил всех. Что произошло после победы «Спартака» над «Химками»
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд Казань – Адлер
После схода с рельсов поезда в Волгоградской области госпитализированы 20 человек
Популярное видео
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Соревнования по триатлону среди мужчин перенесены из-за проблем с качеством воды в Сене

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости