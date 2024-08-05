Смешанная эстафета по триатлону на Олимпиаде в Париже пройдет по расписанию

Смешанная эстафета по триатлону на Олимпиаде-2024 в Париже пройдет по расписанию, несмотря на сообщения о плохом состоянии воды в реке Сене, в которой спортсмены должны провести заплывы.

«С учетом запросов от команд предоставить атлетам больше времени на подготовку к эстафете, вечером 4 августа мы провели проверку качества воды в Сене вместе с представителями Международной федерации триатлона, МОК, властей Парижа и других организаций. По итогам совещания было решено провести соревнования, как и планировалось, в понедельник утром. Все указывает на то, что качество воды будет соответствовать необходимому для проведения соревнований», — приводит Daily Mail текст заявления организаторов турнира.

Смешанная эстафета по триатлону на Олимпиаде-2024 должна состояться в понедельник, 5 августа и начаться в 9.00 (мск).

4 августа стало известно, что бельгийскую спортсменку Клэр Мишель госпитализировали с кишечной палочкой после одиночных соревнований по триатлону на Играх в Париже. Из-за этого сборная Бельгии была вынуждена сняться со смешанной эстафеты.