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Париж-2024

Сегодня, 17:06

Мэр Парижа назвала заболевания спортсменов из-за заплыва в Сене фейком

Сергей Разин
корреспондент
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Заплыв триатлонисток на Олимпиаде-2024.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Мэр Парижа Анн Идальго назвала фейками новости о том, что спортсмены на Олимпиаде-2024 заболели после заплыва в Сене.

«Нет ни одного спортсмена, который заболел из-за купания в Сене, или который бы снялся с соревнований, потому что поплавал в Сене, это фейк, это уже было опровергнуто. И национальные олимпийские комитеты уже установили правду», — сказала Идальго в эфире телеканала BFMTV.

Пловцам разрешили проводить тренировки в&nbsp;Сене. Спортсмены болеют, но соревнования состоятся. Новые подробности Олимпийских заплывов в Сене

Ранее казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина рассказала, что лечится антимикробным препаратом после заплыва в Сене.

4 августа стало известно, что бельгийскую спортсменку Клэр Мишель госпитализировали с кишечной палочкой после одиночных соревнований по триатлону на Играх в Париже. Из-за этого сборная Бельгии была вынуждена сняться со смешанной эстафеты.

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Триатлонистка Шабалина рассказала, что лечится антимикробным препаратом после заплыва в Сене
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