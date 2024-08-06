Триатлонистка Шабалина рассказала, что лечится антимикробным препаратом после заплыва в Сене

Представительница Казахстана Екатерина Шабалина сообщила, что ей пришлось прибегнуть к курсу антимикробного препарата по прибытии домой из Парижа.

Ранее спортсменка жаловалась на плохое самочувствие после заплыва в Сене на Олимпийских играх. Она заявила, что ее вырвало уже после первого круга велосипедного этапа.

«Я снова себя плохо почувствовала, приехав домой в Астану: рвота, температура, озноб. С этого момента я начала принимать антимикробные препараты, и вот уже сегодня самочувствие намного стало лучше. Я отошла как физически, так и морально», — цитирует ТАСС Шабалину.

По словам спортсменки, она уже сталкивалась с подобной ситуацией после Кубка мира в Гонконге, где большая часть атлетов заразились кишечной инфекцией.

«После многочисленных жалоб World Triathlon все-таки решил тогда сделать экспертизу, но ничего в анализах воды, в которой мы плыли, не нашли. Поэтому это осталось лишь догадкой», — отметила триатлонистка.

Первые заплывы по триатлону на Играх в Париже состоялись 31 июля. До этого тренировки спортсменов несколько раз были отменены из-за качества воды в Сене.