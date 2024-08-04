Арбитр Олимпиады: «Плавание на открытой воде точно не будет проходить в Сене»

Арбитр соревнований по триатлону на Олимпийских играх в Париже Алексей Калинин заявил, что заплывы вряд ли пройдут в Сене.

«Мы ждем решения, будут ли завтра соревнования эстафетных команд с плаванием или состоится перенос на 6 августа, когда старт состоится в любом случае в формате триатлона или дуатлона. По нашему мнению, соревнования по плаванию на открытой воде уже точно не будут проходить в Сене», — написал Калинин в Telegram-канале.

В воскресенье, 4 августа, организаторы отменили тренировку триатлонистов в преддверии смешанной эстафеты на Олимпиаде-2024, которая запланирована на 5 августа.

Триатлонисты не в первый раз на турнире вынуждены пропускать тренировки из-за качества воды в Сене. 29 и 30 июля были отменены заплывы после прошедших в Париже дождей. Оргкомитет Олимпиады перенес соревнования мужчин на 31 июля.