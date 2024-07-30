Соревнования по триатлону среди мужчин перенесены из-за проблем с качеством воды в Сене

Соревнования по триатлону среди мужчин, запланированные на 30 июля в 9.00 мск, перенесены из-за качества воды в Сене, сообщает L'Equipe.

По данным источника, согласно последним результатам анализа, качество воды в реке по-прежнему неудовлетворительное. Соревнования перенесены на среду, 31 июля, в 11.45 мск. Таким образом, мужская гонка пройдет сразу после женской, которая запланирована на 9.00 мск.

28 и 29 июля были отменены тренировочный заплыв триатлонистов. Причиной загрязнения Сены стал сильный дождь.

Соревнования по триатлону на Олимпиаде в Париже были запланированы на 30 и 31 июля.