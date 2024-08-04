На Олимпиаде отменили вторую тренировку триатлонистов перед смешанной эстафетой

Организаторы отменили воскресную тренировку триатлонистов в преддверии смешанной эстафеты на Олимпиаде-2024.

Соответствующее решение было принято из-за плохого качества воды в Сене.

«Мы ожидаем улучшения условий в ближайшие часы, но не до того уровня, чтобы можно было провести тренировочное мероприятие. Учитывая эти обстоятельства, мы решили отменить его заблаговременно», — говорится в сообщении.

В субботу, 4 августа, тренировочные заплывы триатлонистов были отменены из-за грозы, которая прошла выше по течению реки.

Смешанная эстафета на Играх в Париже запланирована на 5 августа.