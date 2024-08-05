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Сегодня, 12:47

Организаторы Олимпиады отрицают связь между заболеванием триатлонистки и качеством воды в Сене

Руслан Минаев
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Клэр Мишель.
Фото Reuters

Заместитель мэра Парижа по вопросам спорта и Олимпийских игр Пьер Рабадан прокомментировала заболевание бельгийской триатлонистки Клэр Мишель.

«У нас нет дальнейшей информации, потому что мы не знаем, чем она болеет. Точно была ложная информация, говорили о ее госпитализации, но она просто пришла в поликлинику в (олимпийской — Прим. «СЭ») деревне. Также есть другие спортсмены, которые не участвовали в триатлоне и заболели. Сейчас мы не можем связать одно с другим. Напоминаю, что состязания по триатлону прошли четыре дня назад, много чего могло произойти», — сказал Рабадан в эфире радиостанции Franceinfo.

Из-за отравления Мишель снялась со смешанной эстафеты, которая состоялась в понедельник, 5 августа. В индивидуальных соревнованиях, 31 июля, она заняла 38-е место.

Клэр Мишель. Спортсменка попала в больницу после заплыва в Сене. У бельгийки — кишечная палочка, она снялась с триатлона

Перед эстафетой триатлонистов стало известно о том, что швейцарцы Адриен Бриффод и Симон Вестерманн пропустят старт из-за кишечной инфекции.

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