Бельгийская триатлонистка пожаловалась на мусор во время заплыва в Сене на Олимпиаде

Бельгийская триатлонистка Жольен Вермейлен завила, что во время заплыва в Сене на Олимпийских играх в Париже заметила в воде мусор.

«Проплывая под мостом, я почувствовала и увидела вещи, о которых нам не следует слишком много думать», — приводит New York Post слова Вермейлен.

Она также раскритиковал чиновников, которые позволили спортсменам мирового класса соревноваться в столь загрязненных водах.

«Сена грязная уже сто лет, поэтому они не могут сказать, что безопасность спортсменов является приоритетом. Это чушь!» — отметила триатлонистка.

Соревнования по триатлону на Олимпиаде стартовали 31 июля. Ранее из-за качества воды в Сене переносили тренировочные заплывы и состязания мужчин. В первый день заплывов двоих участников Игр-2024 стошнило после финиша. Плохо себя почувствовали канадец Тайлер Миславчук и представительница Казахстана Екатерина Шабалина. Шведская триатлонистка Тильда Монссон, в свою очередь, пожаловалась на цвет и «отвратительный запах» воды в Сене.