На Олимпиаде в Париже вновь отменили тренировочные заплывы триатлонистов

Запланированная на субботу, 3 августа, тренировка триатлонистов в реке Сена была отменена из-за грозы, сообщает пресс-служба МОК.

В понедельник, 5 августа, на Играх-2024 должна состояться смешанная эстафета по триатлону.

Ранее из-за плохого качества воды в Сене были отменены тренировочные заплывы триатлонистов. В итоге соревнования мужчин пришлось перенести на среду, 31 июля.

Олимпийские игры-2024 в Париже продолжатся до 11 августа.