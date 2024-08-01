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Париж-2024

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Шведская триатлонистка Монссон: «Вода в Сене коричневая и отвратительно пахнет»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тильда Монссон №47.
Фото Reuters

Шведская триатлонистка Тильда Монссон оценила качество воды в реке Сене, в которой ранее состоялись заплывы по триатлону.

«Вода не самого лучшего качества. Она коричневая и отвратительно пахнет. Нужно просто проверить, не заболею ли я теперь», — приводит слова Монссон Expressen.

31 июля в Париже состоялись женский и мужской заплывы по триатлону, которые были под вопросом из-за качества воды в Сене.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «замечательным наследием» очистку Сены ради Олимпийских игр.

Ранее пловчиха из Нидерландов картинкой высмеяла качество воды в Сене.

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