Двоих участников Олимпиады стошнило после заплыва в Сене

Двоим участником Олимпийских игр-2024 стало плохо после заплыва в Сене.

31 июля в Париже состоялись женский и мужской заплывы по триатлону, которые были под вопросом из-за качества воды в Сене.

Канадскому триатлонисту Тайлеру Миславчуку стало плохо после завершения дистанции. Эпизод с тем, как спортсмена стошнило на финише, попал в трансляцию.

«Я выложился полностью и не жалею. Меня рвало 10 раз», — приводит слова Миславчука Daily Mail.

Также о плохом самочувствии рассказала представительница Казахстана Екатерина Шабалина.

«Получив по голове несколько раз, я захлебнулась водой из Сены, после чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга велосипедного этапа», — цитирует спортсменку Sport24.

Ранее шведская триатлонистка Тильда Монссон пожаловалась на цвет и «отвратительный запах» воды в Сене.