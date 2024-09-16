Героиня Олимпиады-2024 сходила на фигурное катание по приглашению «СЭ». Аналитика от Анжелы Бладцевой

Посмотрели прокаты сборной с обладательницей Кубка мира по прыжкам на батуте.

Журналистов порой обвиняют в дилетантстве — мол, пишут про фигурное катание, а сами и одинарный прыжок не сделают! Пусть сначала курсы на каком-нибудь «Ледниковом периоде» пройдут, а потом суются.

Посмотрел я на такие комментарии и подумал: ну, с фигуристами фигурное катание я уже смотрел. Надо найти кого-то понеобычнее. Так родилась идея пригласить на контрольные прокаты сборной России в Санкт-Петербурге Анжелу Бладцеву — нашу батутистку, победительницу Кубка мира-2024, которая на прошедшей Олимпиаде в Париже заняла пятое место и разбила сердечки, искренне расплакавшись прямо рядом с помостом. Момент получился пронзительным.

Анжела, как и фигуристы, красиво прыгает вверх — и даже под музыку. Уж она точно знает толк в полете, сопротивлении воздуха и прочих вещах! Мало того — 19-летняя петербурженка еще и фанатка фигурного катания. В ее паспорте автограф Валиевой, в интервью нам она рассказывала, как пару лет назад стеснялась подойти в Новогорске к Трусовой.

Нет, конечно, виды спорта разные — но в Питере сейчас нет более недооцененной спортсменки. Ее почти не узнают в фойе — зато знают стоящих рядом с ней журналистов. Она, реальный претендент на олимпийскую медаль, тренируется в полуразваленном зале, из которого писали множество видеообращений с просьбой исправить ситуацию. Непорядок.

«СЭ» достал для Анжелы билеты (искренняя благодарность человеку, который помог) — и мы вместе посмотрели произвольные программы на открытии сезона.

Хочется, чтобы Трусова продолжила

— Почему захотелось прыгать и в чем кайф? Наверное, чувство адреналина. У нас нельзя допускать серьезных ошибок, чтобы не вылететь. Он играет в крови. К 11, более сознательному возрасту, появилась эта эйфория: «Мы летаем!» Прикольные ощущения. Падения тоже бывали, конечно, раз в жизни все вываливались. Но это не обязательно ведет к травме, нас учат падать группируясь, чтобы сократить вероятность повреждения. Я вообще рекомендую детям заниматься. И высоту почувствовать круто, и интереса к спорту меньше, конкуренция ниже. (Смеется.) Но у фигуристов свой адреналин тоже есть.

Как полюбила фигурное катание? Начала смотреть с 2018 года, Олимпиады, когда еще выступали Медведева и Загитова, — рассказывает Анжела. — Мне тогда очень Женя понравилась своим... каким-то спортивным характером. Сегодня пришла на Сашу Трусову, то есть Игнатову (смеется), на Аделию Петросян, она мне очень импонирует, на Софью Акатьеву, потому что у нее был длинный перерыв, посмотреть на ее возвращение.

Конечно, хочется, чтобы Саша продолжила! Но, во-первых, это только ее выбор, никто не может за нее решать. Во-вторых, ей физически и морально тяжелее, чем было раньше. Если она этот момент переборет — у нее все впереди. Я вот сейчас не могу сказать, до скольких лет буду выступать, пока прыгаю, раз здоровье позволяет, — со смехом говорит веселая Бладцева, параллельно посматривая в телефон, где идет трансляция «Гран-при Азербайджана» «Формулы-1».

Закончились женские программы, прошу выбрать своего фаворита.

— Мне очень понравилось выступление Ани Фроловой, я бы ее выделила. Понравилась кошачья программа — одновременно и грациозно, но при этом резко. Красиво смотрится. Хотя я больше по собакам, если выбирать любимое животное. (Смеется.)

Батутисты тоже выступают под музыку, но фоновую, ее ставит диджей. Было бы прикольно, если бы нам включали музыку по выбору спортсмена, но тихо, чтобы не отвлекала. Под какую я бы показала программу? Под Макана. (Смеется.) У него достаточно качающие треки, просто заводит и настраивает на позитив, — признается Бладцева.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Мы бьемся головой о потолок

Дальше поднимаем более глубокие темы. Оказывается, зал, в который ходит Бладцева и другие ведущие российские батутисты, не сильно пригоден для тренировок. Может, в том числе и поэтому нет у россиян медали в Париже?

— Мы когда-то выступали в «Юбилейном», но такую толпу зрителей я, наверное, только на Олимпиаде видела, на нас столько людей не ходит, — говорит Анжела. — У нас, в принципе, и основной тренировочный зал... Есть сложности с условиями. Места мало, не хватает его для разминки — смен много, не один тренер в зале работает. Чуть ли не друг по другу ходим. Низкие потолки, я до него долетаю, на всякий случай руку над собой держу. (Смеется.) А парни и головой иногда бьются. Пытаемся выбить улучшение условий, но идет тяжело. Надеюсь, на нас обратят внимание.

При этом участница Олимпиады говорит, что другое внимание — болельщиков и соцсетей — к ней повысилось. Жаль, оно не конвертируется в новый зал автоматически.

— Конечно, заметила интерес к себе после Олимпиады — по соцсетям в том числе. Очень много людей написали слова поддержки, причем именно иностранцев. Чтобы я не расстраивалась, что я стала чемпионкой их сердец. Все равно обо мне и нашем спорте узнали, начали звать на интервью, на всякие соревнования, как сейчас. Подкаты тоже были. (Смеется.) Но знакомиться в Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ. - Прим. «СЭ») — как-то не мой вариант, — рассказывает Бладцева, которая ранее озвучивала, что ее сердце свободно.

Анжела Бладцева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Если будет нейтральный статус — надо ехать

Бладцева, хотя в свои 19 и младше многих из фигуристов, на которых смотрит с трибуны «Юбилейного», уже съездила на Олимпиаду. Подавляющее большинство выступавших на открытых прокатах международные соревнования либо не видели, либо видели два с половиной года назад. ISU никаких послаблений россиянам не дает. Анжела шлет лучи поддержки фигуристам и призывает не отчаиваться. И точно брать нейтральный статус, если дадут:

— Я сочувствую ребятам, что они не могут выступать на международной арене, они в целом мои ровесники. Но решает, как и во всех видах спорта, соответствующая федерация, не спортсмены. Как справляться? Задаться целью показывать максимум, прогрессировать на российских стартах. Я думаю, иностранные спортсмены все равно следят за ними, смотрят наше фигурное катание. Поэтому надо держать форму, чтобы, когда открылась возможность и позовут на международные турниры, быть готовым показать, что мы можем. Если дадут возможность, мне кажется, надо ехать. Как в нашей истории. Нам точно так же предложили, сказали: «Есть возможность. Едем?» Мы все согласились. И о поездке на Олимпиаду я не пожалела.