Свентек — об Олимпиаде: «Счастье, грусть, разочарование, удовлетворение, желание сделать больше, гордость»

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свентек подвела итоги Олимпиады в Париже. На Играх 23-летняя спортсменка завоевала бронзовую медаль.

«Счастье, грусть, разочарование, удовлетворение, желание сделать больше, гордость — и так много других эмоций, мыслей... Может быть, в будущем я посмотрю на эти две недели под другим углом, но я уже многое вижу», — написала полька в соцсетях.

В матче за 3-е место полька победила Анну Шмидлову из Словакии (6:2, 6:1). Золото завоевала китаянка Чжэн Циньвень.

Свентек является первой ракеткой мира. За карьеру она выиграла 5 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Всего на ее счету 22 титула на уровне WTA.