Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Теннис

Париж-2024

Сегодня, 17:26

Свентек — об Олимпиаде: «Счастье, грусть, разочарование, удовлетворение, желание сделать больше, гордость»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свентек подвела итоги Олимпиады в Париже. На Играх 23-летняя спортсменка завоевала бронзовую медаль.

«Счастье, грусть, разочарование, удовлетворение, желание сделать больше, гордость — и так много других эмоций, мыслей... Может быть, в будущем я посмотрю на эти две недели под другим углом, но я уже многое вижу», — написала полька в соцсетях.

В матче за 3-е место полька победила Анну Шмидлову из Словакии (6:2, 6:1). Золото завоевала китаянка Чжэн Циньвень.

Свентек является первой ракеткой мира. За карьеру она выиграла 5 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Всего на ее счету 22 титула на уровне WTA.

Ига Свентек
0
Читайте также
Американского тренера отстранили от Олимпиады-2024 из-за обвинений в домогательствах
РФС отказал Федотову в выплате 200 миллионов рублей неустойки от ЦСКА
Суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны Демчика
Станкович раскрыл проблему Угальде, президент РПЛ вступился за Соболева
Пограничники отразили вооруженную провокацию ВСУ на границе Курской области
Пловец рассказал о червях в еде спортсменов в Олимпийской деревне
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев — о Шнайдер и Андреевой: «Обидно, что девушки упустили инициативу»
Новости
RSS RSS
Все новости