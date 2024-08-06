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Мельникова: «Горда за Шнайдер и Андрееву. Вся Россия всей душой болела за них»

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Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова отреагировала на серебро российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном турнире на Олимпийских играх в Париже.

«Видела, что Шнайдер и Андреева завоевали медали Олимпиады. Горда за девочек. Их медаль очень важна для российского спорта. Вся Россия всей душой болела за них.

Когда увидела, что 15 российских спортсменов едут на Олимпиаду под нейтральным флагом, хотелось быть с ними", — сказала Мельникова Sport24.

В финале Игр-2024 Андреева и Шнайдер проиграли итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини со счетом 6:2, 1:6, 7:10.

В финале ОИ-2024 Андреева и Шнайдер проиграли итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини со счетом 6:2, 1:6, 7:10.

Ангелина Мельникова
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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