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Париж-2024

Сегодня, 11:03

Селиваненко — об отказе Рублева, Касаткиной и Калинской участвовать в Олимпиаде: «У каждого своя логика принятия решений»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» прокомментировал отказ теннисистов Андрея Рублева, Дарьи Касаткиной и Анны Калинской от участия в Олимпийских играх-2024.

«У каждого игрока свои обстоятельства, этапы карьеры и логика принятия решений по календарю», — сказал Селиваненко «СЭ».

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Софья Грецкая

Андрей Рублев
Анна Калинская
Дарья Касаткина
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