Селиваненко — об отказе Рублева, Касаткиной и Калинской участвовать в Олимпиаде: «У каждого своя логика принятия решений»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» прокомментировал отказ теннисистов Андрея Рублева, Дарьи Касаткиной и Анны Калинской от участия в Олимпийских играх-2024.

«У каждого игрока свои обстоятельства, этапы карьеры и логика принятия решений по календарю», — сказал Селиваненко «СЭ».

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Софья Грецкая