Белоруска Азаренко выступит на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко приняла приглашение Международного олимпийского комитета выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе, сообщает пресс-служба МОК.

При этом спортсменка в понедельник, 1 июля, снялась с Уимблдона из-за травмы плеча. 16-я ракетка мира должна была сыграть с американкой Слоан Стивенс.

Ранее от выступления на Играх из-за плотного графика турниров WTA отказалась белоруска Арина Соболенко. Третья ракетка мира также пропускает Уимблдон из-за травмы плеча.