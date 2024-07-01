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Белоруска Азаренко выступит на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе

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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко приняла приглашение Международного олимпийского комитета выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе, сообщает пресс-служба МОК.

При этом спортсменка в понедельник, 1 июля, снялась с Уимблдона из-за травмы плеча. 16-я ракетка мира должна была сыграть с американкой Слоан Стивенс.

Ранее от выступления на Играх из-за плотного графика турниров WTA отказалась белоруска Арина Соболенко. Третья ракетка мира также пропускает Уимблдон из-за травмы плеча.

Арина Соболенко
Виктория Азаренко
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