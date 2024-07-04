Кафельников считает, что российские теннисисты способны побороться за медали на Олимпиаде

Олимпийский чемпион и победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от выступлений российских теннисистов на Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Наши теннисисты могут побороться за медали, а почему бы и нет? У каждого есть шанс ярко выступить. Это все лотерея. Раз есть шанс, то надо ехать и играть», — сказал Кафельников «СЭ».

4 июля Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала заявку на Олимпиаду в Париже. В нее вошли шесть россиян: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Летняя Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены на соревнования в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Соревнования по теннису на Олимпийских играх пройдут с 27 июля по 4 августа.

(Денис Сафронов)