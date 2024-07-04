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Париж-2024

Сегодня, 19:22

Братья Циципас выступят в парном разряде на Олимпиаде в Париже

Алина Савинова
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Греческий теннисист Стефанос Циципас сообщил, что сыграет в паре со своим братом Петросом на Олимпийских играх в Париже.

«Мы едем на Олимпиаду, брат», — написал грек в своих соцсетях.

25-летний Циципас является финалистом двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Франции-2021 и Открытый чемпионат Австралии-2023) и победителем 13 турниров ATP (из них 11 — в одиночном разряде). Вместе со своим 23-летним братом он выиграл соревнование в Антверпене в 2023 году.

Летняя Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа. Соревнования по теннису на Играх пройдут с 27 июля по 4 августа.

Теннис
Олимпиада
Стефанос Циципас
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