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Художественная гимнастика

Париж-2024

16 декабря, 23:30

Гимнастка из России — спортсменка года в Германии. Чемпионка ОИ-2024 гордится, что покинула нашу страну

Гимнастка из России Варфоломеев стала спортсменкой года в Германии
Егор Сергеев
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Гимнастка Дарья Варфоломеев.
Фото Global Look Press
Добилась больших успехов в другой стране.

18-летняя уроженка России гимнастка Дарья Варфоломеев стала спортсменкой года в Германии. Именно этой стране она принесла золото на Олимпийских играх-2024 в индивидуальном многоборье.

Благодарность

В голосовании Дарья набрала 1888 баллов, опередив толкательницу ядра Йемиси Огунлейе (1809), которая также стала олимпийской чемпионкой в Париже. Гимнастка поблагодарила болельщиков за поддержку и призналась, что для нее победа в этой номинации стала неожиданностью.

«Ух, не верится, что меня выбрали спортсменкой года! Это был невероятный год, и я бесконечно благодарна, что мои достижения видят и признают. Особенно радуюсь, что наш прекрасный, часто недооцененный вид спорта — художественная гимнастика — привлекает больше внимания. Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути. Это очень важно для меня!» — написала Варфоломеев в соцсетях.

Дарья Варфоломеев. «Заслуга российской и немецкой школ — 50 на 50». Гимнастка из Барнаула выиграла золото на Олимпиаде

Кто такая Варфоломеев

Девушка родилась 4 ноября 2006 года в Барнауле. Живет и тренируется в Германии с 12 лет. Почему именно там? Дедушка Дарьи по материнской линии — немец, к тому же у мамы тоже есть гражданство этой страны. Ее семья посчитала, что в России слишком высокая конкуренция, так что лучше попробовать зацепиться за шанс в другой стране. С переходом никаких проблем не возникло, так как она никогда не выступала за нашу сборную.

Варфоломеев уже называют чуть ли не легендой немецкой художественной гимнастики. Она не только обладательница золота на ОИ, но и шестикратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы. Является первой немецкой олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. А недавно ее признали спортсменкой года еще и по версии газеты Bild.

Дарья Варфоломеев.
Фото Global Look Press

Гордится, что переехала в Германию

Летом 2024-го Варфоломеев удалила со своей страницы в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) фото с картой, на которой Крым изображен как часть России.

«В Сети нашлись скрины с аккаунта гимнастки. На стене ее дома висит карта, где четыре области и Крым обозначены как территория России. Сейчас эти фото удалены», — писали украинские СМИ.

А в недавнем интервью, которое вышло в начале декабря, Дарья призналась, что приняла правильное решение, переехав в Германию.

Дарья Варфоломеев. Немцы оправдываются за крымские фото олимпийской чемпионки. Для них Варфоломеев — спортсменка года

«Родители один за другим высказывали свои сомнения. Наконец я сказала: «Ладно, вы все высказались? Теперь скажу я. Я собираюсь переехать в Германию и постараться пройти отбор на Олимпийские игры». Горжусь, что приняла правильное решение», — приводит слова Варфоломеев официальный сайт Международной федерации гимнастики (FIG).

При этом она говорила, что не забывает российскую школу художественной гимнастики.

«Я ценю немецкую школу, но не забываю и российскую. В этом моем успехе вклад 50 на 50. Что могу сказать девочкам в Барнауле? Когда мне было 12, я уехала в Германию. Жила на базе одна. Но у меня была цель: Олимпиада. И вот я здесь. Поэтому — верьте в себя», — сообщила Дарья журналистам после победы в Париже.

Художественная гимнастика
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