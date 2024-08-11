«В Париже наши спортсмены выступили достойно». Интервью Маргариты Мамун об Играх-2024

Эксклюзивный разговор с олимпийской чемпионк ой-2016 по художественной гимнастик е .

Маргарита Мамун - семикратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы, но главная ее победа связана с Олимпийскими играми. Это произошло в 2016 году в Рио-де-Жанейро, где спортсменка стала первой в индивидуальном многоборье. Не забывает о той победе Мамун и сейчас. В интервью «СЭ» Маргарита вспомнила эмоции, которые испытывала во время тех Игр, а также поделилась мнением об Олимпиаде в Париже.

С кучаю по олимпийской атмосфере

— С какими эмоциями смотрите Олимпиаду в Париже?

— На самом деле в восторге от того, как она проходит, как используются исторические места Парижа: Марсово поле, Гран-Пале и та же Сена. Это очень здорово. И мне очень нравится.

Но я всегда смотрю с неким восторгом - особенно начало Олимпиады, но в то же время и с некой грустью и ностальгией. Игры — уже некий вид зависимости. Каждый раз хочется снова и снова пережить подобные эмоции. Обожаю разные истории, которые возникают в ходе соревнований: новые рекорды, неожиданные результаты и другие прекрасные моменты! Конечно, бывают и грустные истории, и травмы прямо во время выступлений, но это и есть спорт.

Для меня, конечно, это очень важное событие. Начиная с Олимпиады в Лондоне не пропускала ни одних Игр, включая зимние. Поэтому очень жалко, что сейчас не нахожусь в любимом Париже.

— Была мысль поехать на Игры?

— Хотелось бы. Я работала на телевидении на последних зимних Олимпийских играх в Пекине и комментировала художественную гимнастику на Олимпиаде в Токио. Поэтому особенно понимаю, что скучаю по такой атмосфере. С радостью...

Дарья Варфоломеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Все ждали успеха Варфоломеев

— Что думаете о победе представительницы Германии Дарьи Варфоломеев в индивидуальном многоборье?

- Выступление Варфоломеев, конечно, очень зрелищное. Мы обсуждали с моим личным тренером Аминой Зариповой, что в принципе уровень художественной гимнастики поднялся, вид спорта стал зрелищнее, более непредсказуемым и рискованным. А какая сложность и скорость! Здорово же! Как раз это нам продемонстрировали и Дарья, и серебряный призер Боряна Калейн из Болгарии, и бронзовый — итальянка София Раффаэли.

— Если говорить о неожиданностях, то болгарка Стеляна Николаева заняла в квалификации только 11-е место. Многих результат поверг в шок.

— Я видела комментарии: кто-то считал, что ей придерживали оценки, но я не внимательно следила за ней, возможно, были грубые ошибки. Но на то и Олимпийские игры — здесь судейство строже и не исключены неожиданные результаты.

Понятно, что все ждали успеха Варфоломеев, так как она выиграла предолимпийский чемпионат мира, но после квалификации лидировала не Дарья. Вообще много кто совершал потери, и маленькие, и большие. И это объяснимо! И у нас в Рио так было: все волнуются или теряют концентрацию. В финале так же, там еще большее давление. Еще много кто подавал протесты, шла борьба за оценки, каждый боролся за свое место!

— Большая конкуренция!

— Да! Еще хотелось бы отметить гимнасток из Бразилии. Они мне очень-очень понравились

— Чем?

— Экспрессией, сложностью и скоростью. Очень рада, что Барбара Домингос попала в финал. Жаль, что у их группового упражнения не получилось пройти в финал, несмотря на то что после первого вида они уверенно попадали туда. Но травма гимнастки помешала им получить хорошую оценку за второй вид программы.

— Еще запомнилась словенская спортсменка Екатерина Веденеева, у которой тоже есть русские корни.

— Да! В таком молодом виде спорта, как художественная гимнастика, она стала одной из самых опытных участниц. Я очень рада, что Катя пробилась в финал.

Лала Крамаренко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

С россиян ками было бы ярче

— В Париже Веденеева сказала, что «с российскими гимнастками в Париже было бы интереснее». Согласны?

— Недавно выражала в соцсетях поддержку Лале Крамаренко, потому что поездка на Игры была ее огромной мечтой! Конечно, мы не можем знать, какое место она бы заняла, но с ней, несомненно, борьба на Олимпиаде была бы намного ярче!

В то же время не отрицаю, что финал индивидуального многоборья получился действительно очень интересным, захватывающим и напряженным. В свое время я открывала финал Олимпийских игр: мы с Аминой Василовной (Зариповой. - Прим. «СЭ») закончили первыми и уже просто с облегчением смотрели за выступлениями остальных гимнасток и болели. Это было намного спокойнее, нежели сейчас в финале. Раффаэли закрывала соревнования, и у нее тоже случилась потеря - не справилась, мне кажется, с волнением и давлением, потому что выступать последним на Играх очень сложно. На тебя не только весь мир смотрит, а еще и все те участницы, которые надеются, что ты уронишь и, возможно, у них появится шанс на пьедестал. Ведь до последнего выступления была неизвестность.

— Общаетесь с иностранными коллегами по поводу Игр?

— Поддерживаю связь с израильтянкой Нетой Ривкин - она комментирует Олимпиаду на телевидении. Мы вместе выступали и также вместе работали в Токио три года назад. Она приехала в Париж и сейчас. Болели, переживали за Полину Березину из Испании, потому что также в одно время выступали вместе. А Полина в свою очередь поддерживала меня, когда я отбиралась на Игры, поддерживала во время выступлений.

Американка Эвита Грискенас тоже тренировалась с нами в Новогорске, когда готовилась к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро - вместе со своим тренером Натальей Климук. Следили также за сборной Китая, которую тренирует Анастасия Близнюк. Переживаем и болеем за нее. Мне, кстати, нравится, что сейчас появляется такая более долгосрочная тенденция: на долю гимнасток выпадает не одна Олимпиада — у кого-то уже вторая или даже третья. Это здорово. Раньше, к сожалению, такое встречалось реже.

— Будете ли смотреть церемонию закрытия Олимпиады? Туда уже сейчас приглашают множество известных артистов, в том числе Билли Айлиш.

— Обожаю ее, поэтому да, посмотрю.

— Попал с ней в точку.

— Конечно, закрытие Олимпийских игр — всегда эмоциональное событие. На своих Играх не прочувствовала этого в полной мере — тогда как раз выступала за день до церемонии. Банально не успела ощутить ее атмосферу без напряжения. А вот в Токио получилось. Очень люблю закрытие, особенно потому, что это очень трогательно.

Маргарита Мамун. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чайковский и «Ледниковый период»

— В большом перерыве полуфинала мужского баскетбольного турнира США - Сербия выступила французская балетная труппа, показавшая фрагмент из «Лебединого озера» Петра Ильича Чайковского. Как вам такое?

— Это было очень интересно.

— Не удивились?

— Это доказывает то, что классика незаменима, любима во всем мире. Поэтому получилось здорово.

— Из 15 российских спортсменов медаль удалось завоевать лишь Мирре Андреевой и Диане Шнайдер в теннисной паре. Как бы вы оценили такой исход Игр для нашей команды?

— Мы очень сильно болели за Мирру с Дианой! Мне кажется, многие рады, что у девчонок получилось достичь такого крутого результата — взять серебро. Особенно учитывая, насколько это молодые теннисистки.

Конечно, хотелось бы большего. Болели и за Анжелу Бладцеву в батутном спорте и вообще за всех-всех, и за наших гребцов, считавшихся претендентами на награды, но обидное четвертое место... Это спорт... Ребят поехало очень мало. Для такого количества спортсменов... Понятно, что медалей всегда хочется больше. Но я не оценивала бы конкретно результаты — мне кажется, что ребята выступили достойно. Все здорово держались. В любом случае это было смело и сильно.

— Вопрос о планах: в 2023 году вы говорили, что хотели бы принять участие в проекте «Ледниковый период«. Эта идея еще осуществима?

— В 2022-м готовилась к «Ледниковому»: мне уже подбирали партнера. Но из-за того, что возникли проблемы с ногой, не смогла участвовать. Еще на Играх выступала с перемотанной стопой. А когда начала готовиться к «Ледниковому периоду», то после четырех-пяти тренировок поняла, что стопа не выдержит таких нагрузок. Сразу отказалась, партнера так и не успели подобрать... С радостью сделала бы операцию и покончила с этим вопросом, но, к сожалению...

— Сложно?

— Да, сложно, стопа начинает беспокоить. Особенно когда большая нагрузка, но острых показаний к хирургическому вмешательству как раз нет. Понятно, что когда я провожу большое количество мастер-классов, то стопа начинает болеть, но мне приходится с этим жить. Так что, к сожалению, с фигурным катанием не получится. Только зимой на катке. Это мой максимум.

— Жалко...

— Но думаю, у меня на льду получилось бы красиво! (Смеется.)