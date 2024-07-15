Журова поддержала Плющенко: «Те депутаты хотели пропиариться»

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, к которому обратились несколько депутатов с призывом поддержать неучастие российских спортсменов на Олимпиаде в Париже. Плющенко заявил, что «послал их в космос».

«Путин дал возможность спортсменам принять правильное решение, как патриотам страны. Большинство отказались от участия в Олимпиаде, но добровольно! Страна никому не запрещала. Удивляюсь коллегам, которые хотят бойкотировать Олимпиаду в Париже. Думаю, те депутаты хотели пропиариться на этой теме. Потому что Плющенко — известный спортсмен. Они понимают, что без него это будет выглядеть странно. Правильно, что Евгений отказал. Он думает о будущем — мы же собираемся возвращаться и всех побеждать», — сказала Журова «СЭ».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. На турнире в итоге выступит 15 спортсменов, получивших приглашение от МОК.