Депутат Обухов: «К нейтральному статусу я отношусь очень настороженно»

Депутат Госдумы Сергей Обухов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, к которому обратились несколько депутатов с призывом поддержать неучастие российских спортсменов на Олимпиаде в Париже.

«Консолидированной позиции по этому поводу не слышал. Есть отдельные высказывания. Кто-то за нейтральный статус, кто-то нет. К нейтральному статусу я отношусь очень настороженно. Обсуждений я никаких не слышал», — сказал Обухов «СЭ».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. На турнире в итоге выступит 15 спортсменов, получивших приглашение от МОК.