«Я их послал в космос»: Плющенко отказал депутатам в просьбе поддержать бойкот Олимпиады

Мощное заявление звезды российского фигурного катания.

26 июля в Париже состоится церемония открытия летних Олимпийских игр-2024. На соревнованиях во Франции выступят в нейтральном статусе и в индивидуальных дисциплинах только 15 российских спортсменов, допущенных МОК. По данным Sports.ru, предстоящую Олимпиаду официально не покажут на федеральных каналах и онлайн-площадках в РФ.

Дискуссия о том, нужно ли россиянам ехать на Игры-2024 в Париже, в нашей стране продолжается до сих пор. Некоторые депутаты и чиновники активно выступают против, а часть бывших и действующих спортсменов говорят о необходимости участия в Олимпиаде.

Несправедливо по отношению к спортсменам

14 июля во время лекции «Знание» на VK Fest в Москве двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что «послал в космос» депутатов, которые просили его поддержать бойкот Олимпиады-2024 со стороны России.

— Все прекрасно знают, откуда мы и какую страну представляем, — сказал Плющенко VK Fest. — Обязательно надо ехать под нейтральным флагом, если есть такая возможность. Недруги отлично понимают, откуда мы. И там можно доказать, что мы — лучшие. Наша страна — лучшая. Даже в связи с сегодняшней обстановкой. Мне несколько депутатов звонили, сказали — поддержи, чтобы наши спортсмены не ехали. Я их послал в космос, этих депутатов. Сказал — ты встань на место спортсмена. Ты сидишь, это другая работа, но они каждый день тоже пашут. И есть временной отрезок. Олимпиада раз в четыре года, на следующую можно не попасть.

Корреспонденты «СЭ» связались с председателем комитета Госдумы по спорту Дмитрием Свищевым. Депутат из фракции ЛДПР согласился со словами двукратного олимпийского чемпиона о том, что важно уважать отечественных спортсменов, которые решили поехать на Игры в Париже.

«Спорт оказался политическим инструментом в нынешних реалиях, — сказал Свищев «СЭ». — Согласен с Плющенко в том, что нужно уважать спортсменов, которые выбрали участие в Играх в нейтральном статусе. Об этом говорил и президент нашей страны. У каждого спортсмена своя судьба. Навязывать свое мнение, даже если ты являешься депутатом Госдумы, это несправедливо по отношению к спортсменам».

При этом другой депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев неоднократно говорил, что не поддерживает выступление российских атлетов на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе.

«Я не поддерживаю идею ехать на эти Игры, — заявлял Валуев «СЭ». — Ну а тем, кто поедет, могу посочувствовать. Восприятие их поездки среди россиян будет в контексте слов Кремлева. Пусть потом не обижаются».

Умар Кремлев. Фото Федерация бокса России

Пусть лучше оттуда не возвращаются

Глава Международной боксерской ассоциации россиянин Умар Кремлев назвал предателями тех спортсменов из РФ, кто собрался ехать на Олимпиаду, где будут выступать без флага и гимна.

«Боксеры два года назад уже сказали про это, — сказал Кремлев. — Это тоже бред какой-то. Те, кто согласился ехать без флага и гимна, уже предатели. А еще их надо уговаривать: «Мы вам дадим деньги, сейчас откажитесь». Это же бред. Просто их надо включить в список, и те, кто согласился ехать без флага и гимна, пусть лучше оттуда не возвращаются. Когда ты едешь без флага и гимна, то кого ты там представляешь? Что ты там делаешь?

Некоторые высказываются: «Ой, вы не знаете, сколько они потратили времени, чтобы пойти и выступить! Это труд какой-то там»... Но когда тебе выбор ставят повесить на шейку медаль, но отказаться от своего святого... Это равносильно тому, что лучше себя застрелить. Те, кто собирался ехать без флага и гимна, пусть не возвращаются оттуда. Это мое личное мнение. Для меня это предатели. Те, кто отказался ехать без флага и гимна, — настоящие мужчины, это гордость. Я ими горжусь. Благодарен им. Это люди, на которых можно надеяться, они не идут туда, куда ветер подует. Это достойные люди, они пример для общества".

Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вступилась за Плющенко. Легендарный 77-летний специалист считает, что депутатам должно быть стыдно за просьбу о бойкоте. По словам Тарасовой, некоторые политики оторваны от жизни людей.

«Я знаю депутатов, которые не только со спортом, но с жизнью не связаны, они не понимают, что такое профессия, — приводит слова Тарасовой РИА «Новости». — Как они могут вообще быть депутатами, я нахожусь в сомнении. Депутаты ничего не понимают не только в жизни спортсменов, но и просто в жизни людей. Это же наши люди, которые своими выдающимися достижениями прославляют нашу Родину. И почему они (спортсмены) от депутатов своей страны должны слушать такое хамство и такую глупость? Депутаты должны стыдиться того, что они сказали».