Журова призвала оргкомитет Олимпиады-2024 брать пример с России

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала «СЭ» организацию Кубка Америки. 15 июля в результате давки рядом со стадионом «Хард Рок» в Майами (США), на котором прошел финал Аргентина — Колумбия (1:0 д.в.), пострадали как минимум 12 человек.

«Страны, которые проводят масштабные турниры, могут взять опыт нашей страны. У нас идеально прошли Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу. Мы потрясающе провели чемпионат мира. Во время пандемии часть игр передали нам, потому что страны не могли справиться с мерами безопасности. К нам не было никаких вопросов. По этой теме мы всегда открыты, готовы помогать. Нужно поддерживать страну-хозяйку, потому что это праздник для всего мира. Например, я переживаю за Париж. Им нужно набраться опыта у России, что они не сделают, к сожалению. Но им бы это не помешало», — сказала Журова «СЭ».

Начало игры было перенесено почти на полтора часа из-за того, что большое количество болельщиков без билетов попытались прорваться на арену.

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