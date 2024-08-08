Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 8 августа

Алексей Коровашков и Захар Петров вышли в полуфинал соревнований по гребле на каноэ-двойке 500 метров

Соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин в рамках Олимпийских игр в Париже пройдут в четверг, 8 августа. В программе каноэ-одиночки 200 м, каноэ-двойки 500 м, байдарки-четверки 500 м. В соревнованиях гребцов выступят россияне — Алексей Коровашков и Захар Петров на каноэ-двойке, а Олеся Ромасенко — на каноэ-одиночке.

Расписание соревнований по гребле на байдарках и каноэ

8 августа, четверг

11.30 Женщины. Каноэ-одиночки 200 м. Заезды

12.20 Мужчины. Каноэ-двойки 500 м. Полуфиналы

12.40 Женщины. Байдарки-четверки 500 м. Полуфиналы

13.40 Женщины. Каноэ-одиночки 200 м. 1/4 финала

14.30 Мужчины. Каноэ-двойки 500 м. Финал

14.40 Женщины. Байдарки-четверки 500 м. Финал

14.50 Мужчины. Байдарки-четверки 500 м. Финал

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации.