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Мамиашвили о золоте дагестанца Рамазанова на Олимпиаде: «Это наша общая победа! Магомед показал русский и кавказский дух!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Магомед Рамазанов.
Фото AFP

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу болгарского спортсмена российского происхождения Магомеда Рамазанова в вольной борьбе в весовой категории до 86 кг на Олимпийских играх-2024.

В решающей схватке Рамазанов победил иранца Хасана Язданичарати.

«Это достойный парень. Он — чемпион мира в неолимпийской весовой категории. И понятно было, что перейдя в другую категорию, он, естественно, никуда не попадал. У него был уже пограничный возраст. Он выразил желание попробовать себя. Конечно, если бы россияне участвовали — большой вопрос, как бы все закончилось. Но это все сослагательное наклонение. Мы пошли ему навстречу. Он уже сделал для сборной все, что от него требовалось и имел право на этот шанс в таком возрасте, не выдерживая конкуренцию внутри России. Я поздравляю его от души! Это наша общая победа! Я поздравляю и Дагестан, и Болгарию, хотя они ребята специфические, но я надеюсь, что они будут вести себя достойно», — сказала Мамиашвили «СЭ».

Также президент ФСБР заявил, что Рамазанов является настоящим мужчиной и гражданином.

«Те, кто знают борьбу, 100 к 1 ставили на великого иранского борца. Но то, что показал Магомед, и есть русский дух, дагестанский и кавказский дух! Поздравляю его от души. Он достойно уехал, не пытаясь сослаться на родственные узы. А просто пришел и открыто сказал: «Я понимаю, у меня возраст. И вы меня поймите. Если я еще нужен сборной, я готов. Если нет, дайте мне шанс». Посмотрите, как он им воспользовался. Это достойно! Настоящий мужчина и гражданин! Все равно он — россиянин» — добавил Мамиашвили.

Рамазанов до января 2022 года выступал за Россию, после чего сменил спортивное гражданство. Помимо золота Олимпиады-2024, на его счету серебро чемпионата Европы-2020 в Риме до 79 кг и золото Кубка мира-2019 в Якутске.

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