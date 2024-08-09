Уроженец Дагестана Рамазанов стал олимпийским чемпионом в вольной борьбе до 86 кг

Болгарский спортсмен Магомед Рамазанов завоевал золото Олимпийских игр-2024 в вольной борьбе в весовой категории до 86 кг.

В решающей схватке Рамазанов победил иранца Хасана Язданичарати.

Рамазанов до января 2022 года выступал за Россию, после чего сменил спортивное гражданство. Также на его счету серебро чемпионата Европы-2020 в Риме до 79 кг и золото Кубка мира-2019 в Якутске.

На третьем месте расположились представитель Греции Даурен Куруглиев и Аарон Маркел Брукс из США.

Вольная борьба

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

до 86 кг

Финал

Магомед Рамазанов (Болгария) — Хасан Язданичарати (Иран) — 7:1

За третье место

Джавраил Шапиев (Узбекистан) — Аарон Маркел Брукс (США) — 0:5

Даурен Куруглиев (Греция) — Майлз Амине (Сан-Марино) — 5:4