Уроженец Дагестана Рамазанов стал олимпийским чемпионом в вольной борьбе до 86 кг
Болгарский спортсмен Магомед Рамазанов завоевал золото Олимпийских игр-2024 в вольной борьбе в весовой категории до 86 кг.
В решающей схватке Рамазанов победил иранца Хасана Язданичарати.
Рамазанов до января 2022 года выступал за Россию, после чего сменил спортивное гражданство. Также на его счету серебро чемпионата Европы-2020 в Риме до 79 кг и золото Кубка мира-2019 в Якутске.
На третьем месте расположились представитель Греции Даурен Куруглиев и Аарон Маркел Брукс из США.
Вольная борьба
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
до 86 кг
Финал
Магомед Рамазанов (Болгария) — Хасан Язданичарати (Иран) — 7:1
За третье место
Джавраил Шапиев (Узбекистан) — Аарон Маркел Брукс (США) — 0:5
Даурен Куруглиев (Греция) — Майлз Амине (Сан-Марино) — 5:4
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