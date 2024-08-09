Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Борьба вольная

Париж-2024

Сегодня, 22:55

Рамазанов — о золоте Олимпиады-2024: «Даже не представляю, как счастлива моя семья»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Магомед Рамазанов.
Фото AFP

Болгарский спортсмен Магомед Рамазанов прокомментировал завоеванное золото Игр-2024 в вольной борьбе в весовой категории до 86 кг.

— Что вы хотите сказать на болгарском?
— Благодарю всех!
— Какие планы, что будете делать после Олимпиады?
— Посмотрим, может, куда-то надо будет пойти, с кем-то встретиться. Основная цель — встретиться с моим личным тренером и с семьей. Даже не представляю, как они счастливы: моя мама, братья, сестры, которые проводят тяжелую жизнь, монотонную, грязную, чтобы я мог соревноваться. Они этого очень ждали. Надеюсь, этой медалью принесу комфорт в их жизни.
— Что для вас значит эта медаль?
— Все значит для меня! Эту медаль хотел мой отец. Я рад, что принес ему ее, хоть его нет с нами. Самое важное в жизни — семья, даже не эта медаль, а семья!
— Понравилась Олимпиада по организации?
— Конечно! Все было четко. Франция — не чужая для меня страна, потому что все ребята, которые выступают за их сборную — мои очень близкие друзья. Там есть и чеченцы, и марокканцы, и алжирцы. Четыре раза был в Париже. Они меня возили и в другие города, показывали все, с душой относились. Не могу сказать, что провел здесь плохо время. Никакого лицемерия с их стороны не было. Еще раз готов приехать к ним, помогать. Даже просто в гости.

Рамазанов до января 2022 года выступал за Россию, после чего сменил спортивное гражданство. Также на его счету серебро чемпионата Европы-2020 в Риме до 79 кг и золото Кубка мира-2019 в Якутске.

4
0
Читайте также
Египетский борец арестован парижской полицией за сексуальное насилие
Русскую музыку включили в перерыве матча Сербия — США на Олимпиаде
Су-34 ударом ФАБ-3000 уничтожил живую силу и технику ВСУ в Сумской области
Экс-сотрудников Пенсионного фонда отправили в колонию за взятки
Минздрав переиздал перечень медицинских противопоказаний к вождению
Опубликованы кадры с военкором Поддубным после попадания дрона ВСУ в машину
Популярное видео
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мамиашвили о золоте дагестанца Рамазанова на Олимпиаде: «Это наша общая победа! Магомед показал русский и кавказский дух!»

Борец из Молдовы Никитина стала серебряным призером Олимпийских игр в Париже
Новости
RSS RSS
Все новости