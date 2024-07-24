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Сегодня, 20:38

Маскерано назвал цирком матч Аргентины с Марокко на Олимпийских играх

Алина Савинова
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Хавьер Маскерано.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Аргентины Хавьер Маскерано отреагировал на поражение команды от Марокко в матче группового турнира Олимпиады-2024.

«Это самый большой цирк, который я видел в своей жизни», — заявил Маскерано.

Встреча проходила на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене и доигрывалась без зрителей после двухчасовой паузы. Судья прервал матч на 16-й минуте добавленного времени при счете 2:2 из-за беспорядков болельщиков команды Марокко, выбежавших на поле. Во время паузы судьи провели проверку гола Кристиана Медины, который сравнял счет, и отменили взятие ворот из-за офсайда. В итоге встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Марокко.

Николас Отаменди во&nbsp;время матча. Скандал в матче Аргентины и Марокко: беспорядки болельщиков, двухчасовая пауза и поздняя отмена гола

Теперь сборная Марокко с 3 баллами идет на первом месте в таблице группы В. У Аргентины (0) последняя строчка. Команды играют в одном квартете с Украиной и Ираком.

Источник: sportbible.com
Хавьер Маскерано
Футбол
Олимпиада
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Марокко по футболу
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