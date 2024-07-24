ФИФА начала расследование в отношении женской сборной Канады из-за обвинений в шпионаже на Олимпиаде

Дисциплинарный комитет ФИФА начал расследование в отношении женской сборной Канады после инцидента на Олимпиаде в Париже, связанного со слежкой за соперницами из Новой Зеландии, сообщает пресс-служба организации.

Ранее Олимпийский комитет Новой Зеландии подал заявление в МОК с жалобой на то, что сотрудники сборной Канады снимали их тренировку с помощью дрона. По информации зарубежных СМИ, после обвинений в шпионаже ассистента главного тренера Жасмина Мандера и аналитика сборной Джозефа Ломбарди отстранили от работы на Олимпиаде. При этом в Олимпийском комитете Канады заявили, что были шокированы этой новостью, и принесли извинения за данный инцидент.

Как отмечает пресс-служба ФИФА, расследование также коснется главного тренера сборной Канады Беверли Пристмана.

Летние Олимпийские игры-2024 в Париже стартовали 24 июля и будут длиться до 11 августа.