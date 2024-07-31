Сборная Италии выиграла золото командного турнира по фехтованию шпагой на Олимпиаде
Сборная Италии по фехтованию выиграла золото командного турнира в дисциплине шпага.
В финале итальянцы победили сборную Франции со счетом 30:29.
В матче за бронзовые медали национальная команда Польши была сильнее Китая — 32:31.
Фехтование
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Шпага, командное первенство
Финал
Франция — Италия — 29:30
Матч за 3-е место
Польша — Китай — 32:31
«Grand Palais».
Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
Новости