Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Фехтование

Париж-2024

Сегодня, 00:02

Сборная Италии выиграла золото командного турнира по фехтованию шпагой на Олимпиаде

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сборная Италии по фехтованию выиграла золото командного турнира в дисциплине шпага.

В финале итальянцы победили сборную Франции со счетом 30:29.

В матче за бронзовые медали национальная команда Польши была сильнее Китая — 32:31.

Фехтование

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Шпага, командное первенство

Финал

Франция — Италия — 29:30

Матч за 3-е место

Польша — Китай — 32:31

«Grand Palais».

Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
Фехтование
0
Читайте также
Несколько спортсменов заразились коронавирусом на Олимпиаде в Париже
МОК восхитился фото бразильского серфингиста Медины на Олимпиаде
Проваливших гендерный тест боксеров допустили до женских соревнований на ОИ
Что происходит в «Краснодаре»: умеет ли Галицкий признавать свои ошибки
Лукашенко помиловал приговоренного к казни гражданина ФРГ Кригера
Расставить проценты: доходы от вкладов свыше 180 тыс. подпадут под налог
Популярное видео
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Египетская фехтовальщица Хафез выступила на Олимпиаде в Париже на седьмом месяце беременности

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости