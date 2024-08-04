Японские рапиристы выиграли золото Олимпиады в командном первенстве
Сборная Японии стала победителем Олимпиады-2024 в Париже в категории «командная рапира».
В финале японцы одолели Италию — 45:36. Для Японии эта золотая медаль стала третьей на Олимпийских играх в Париже.
В матче за третье место Франция победила США — 45:32.
Фехтование
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Рапира, командное первенство
Финал
Италия — Япония — 36:45
Матч за 3-е место
США — Франция — 32:45
«Grand Palais»
Источник: Медальный зачет Олимпиады
Новости