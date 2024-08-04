Японские рапиристы выиграли золото Олимпиады в командном первенстве

Сборная Японии стала победителем Олимпиады-2024 в Париже в категории «командная рапира».

В финале японцы одолели Италию — 45:36. Для Японии эта золотая медаль стала третьей на Олимпийских играх в Париже.

В матче за третье место Франция победила США — 45:32.

Фехтование

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Рапира, командное первенство

Финал

Италия — Япония — 36:45

Матч за 3-е место

США — Франция — 32:45

«Grand Palais»