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Париж-2024

Сегодня, 22:57

Японские рапиристы выиграли золото Олимпиады в командном первенстве

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная Японии стала победителем Олимпиады-2024 в Париже в категории «командная рапира».

В финале японцы одолели Италию — 45:36. Для Японии эта золотая медаль стала третьей на Олимпийских играх в Париже.

В матче за третье место Франция победила США — 45:32.

Фехтование

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Рапира, командное первенство

Финал

Италия — Япония — 36:45

Матч за 3-е место

США — Франция — 32:45

«Grand Palais»

Источник: Медальный зачет Олимпиады
Фехтование
Олимпиада
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