Сборная США выиграла золото по командной рапире на Олимпиаде-2024
Сборная США по фехтованию выиграла золото в командном турнире по фехтованию рапирой на Олимпийских играх в Париже.
В финале американки победили сборную Италии со счетом 45:39.
В матче за бронзу сборная Японии была сильнее Канады — 33:32.
Фехтование
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Рапира, командное первенство
Финал
Италия — США — 39:45
Матч за 3-е место
Канада — Япония — 32:33
«Grand Palais»
Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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