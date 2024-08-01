Сборная США выиграла золото по командной рапире на Олимпиаде-2024

Сборная США по фехтованию выиграла золото в командном турнире по фехтованию рапирой на Олимпийских играх в Париже.

В финале американки победили сборную Италии со счетом 45:39.

В матче за бронзу сборная Японии была сильнее Канады — 33:32.

Фехтование

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Рапира, командное первенство

Финал

Италия — США — 39:45

Матч за 3-е место

Канада — Япония — 32:33

«Grand Palais»