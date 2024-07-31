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Париж-2024

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Башта — об объятиях с Харлан на Олимпиаде: «С Олей мы знакомы с детства, всю жизнь фехтуем и дружим»

Алина Савинова
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Уроженка России Анна Башта, представляющая на данный момент сборную Азербайджана, объяснила свои объятия с украинской саблисткой Ольгой Харлан на Олимпиаде-2024 в Париже.

«С Олей мы знакомы с детства, всю жизнь фехтуем и дружим за пределами дорожки. Мне кажется достаточно глупо общаться за пределами дорожки и не пожимать руку, не поздравлять друг друга на ней. Мы все очень дружны и не только с Олей. Проводим вместе время на сборах и соревнованиях», — приводит Sputnik Азербайджан слова Башты.

В 1/8 финала Олимпийских игр-2024 Харлан победила азербайджанскую фехтовальщицу со счетом 15:6, после чего поприветствовала оружием судей и соперницу.

Международная федерация фехтования (FIE) отменила требование об обязательном рукопожатии по окончании поединка после скандала с участием Харлан в 2023 году. На чемпионате мира украинская спортсменка отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой.

Источник: https://t.me/AzeSputnik/65072
Фехтование
Олимпиада
Ольга Харлан
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