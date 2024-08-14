Американский фехтовальщик Иткин пожаловался на качество бронзовой медали Олимпиады-2024

Американский фехтовальщик Ник Иткин пожаловался на качестве бронзовой медали Олимпиады-2024.

24-летний американец опубликовал видео, на котором он демонстрирует пятна, сколы и царапины на медали. Ранее американский скейтбордист Найдж Хьюстон сказал, что медаль выглядит так, «будто побывала на войне».

Оргкомитет Олимпиады-2024 пообещал заменить медали спортсменам, которые пожалуются на повреждение или плохое качество.

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа.