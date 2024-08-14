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Париж-2024

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Американский фехтовальщик Иткин пожаловался на качество бронзовой медали Олимпиады-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Ник Иткин.
Фото Global Look Press

Американский фехтовальщик Ник Иткин пожаловался на качестве бронзовой медали Олимпиады-2024.

24-летний американец опубликовал видео, на котором он демонстрирует пятна, сколы и царапины на медали. Ранее американский скейтбордист Найдж Хьюстон сказал, что медаль выглядит так, «будто побывала на войне».

Найдж Хьюстон недоволен качеством олимпийской медали. «Медаль выглядит так, будто побывала на войне». Американский спортсмен жалуется на качество олимпийской медали

Оргкомитет Олимпиады-2024 пообещал заменить медали спортсменам, которые пожалуются на повреждение или плохое качество.

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа.

Фехтование
Олимпиада
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