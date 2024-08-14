Американский фехтовальщик Иткин пожаловался на качество бронзовой медали Олимпиады-2024
Американский фехтовальщик Ник Иткин пожаловался на качестве бронзовой медали Олимпиады-2024.
24-летний американец опубликовал видео, на котором он демонстрирует пятна, сколы и царапины на медали. Ранее американский скейтбордист Найдж Хьюстон сказал, что медаль выглядит так, «будто побывала на войне».
«Медаль выглядит так, будто побывала на войне». Американский спортсмен жалуется на качество олимпийской медали
Оргкомитет Олимпиады-2024 пообещал заменить медали спортсменам, которые пожалуются на повреждение или плохое качество.
Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа.
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